Темата предизвика напрежение между управляващите и опозицията през изминалата седмица
Депутатите се събират на извънредно пленарно заседание в 13:00 часа. Единствената точка в дневния им ред е второто четене на промените в Закона за лечебните заведения.
Темата предизвика напрежение между управляващите и опозицията през изминалата седмица, след като Здравната комисия отхвърли законопроектите на "Продължаваме Промяната-Демократична България" и "Възраждане". Решението на управляващите е увеличението на възнагражденията в сектора да се запише в бюджета на Здравната каса.
Протестите на младите лекари: Изобличават ли се язвите в българското здравеопазване
Заявките са от догодина основното възнаграждение на лекарите да се равнява на 150% от средната работна заплата, а за медицински сестри и акушерки- 125 на сто от средната заплата.
Искането за извънредното заседание на парламента е по инициатива на "Продължаваме Промяната", която събра подкрепата на всички партии в опозиция.Редактор: Дарина Методиева
