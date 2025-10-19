-
Темата в „На фокус” коментираха д-р Даниел Кипров, общопрактикуващ лекар и Надежда Бояджиева от фондацията "За доброто"
“Погребение на едно бъдеще” и “Бутаме детското здравеопазване”. Това са две демонстрации от изминалата седмица, изобличили язви в българското здравеопазване. По улиците видяхме лекари в черно, вместо в бели престилки и болнично креватче по улицата, вместо в болница. Темата в „На фокус” коментираха д-р Даниел Кипров, общопрактикуващ лекар и Надежда Бояджиева от фондацията "За доброто".
Бояджиева е на мнение, че не е отчайващо, че е имало малко хора по протестите, защото са искали да покажат колко хора действително ги е грижа здравеопазването у нас. В студиото тя представи силно амортизиран инвентар от съществуваща болница.
Д-р Даниел Кипров обяви, че не е попадал на чак такива условия за работа, но все пак е виждал условия, „които подхождат повече на филм на ужасите, а не на болнично заведение”.
„Погребението на едно бъдеще": С този лозунг младите лекари излязоха на пореден протест
Д-р Кипров работи на две места на трудови договори, но работи инцидентно на още места. Според него се убива бъдещето на българското здравеопазване, гонейки младите лекари. Самият той казва, че е имал предложения за работа в чужбина, но е останал в името на семейството си и страната си.
Бояджиева отбеляза, че лекарите имат нужда и от нормална среда за работа, където да могат да функционират. В тази връзка обясни, че от фондацията са предлагали техният проект „Светулка” за реновиране на детски отделения да се превърне в национална програма, но до момента не са получили официален отговор. По проекта „Светулка” за момента са реновирани 10 отделения.
Д-р Кипров обясни, че младите лекари изнасят всичко възможно на гръб. Особено открои времето около COVID-19 кризата, когато е работел до пълно изтощение. Той припомни и конкретните им искания – заплатата за млади лекари да стане 150% от средната работна заплата. Според Бояджиева, за да се направи подобрение на средата на национално ниво са необходими 15 милиона лева.
