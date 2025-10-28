Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” влязоха в Русенската митница. Работи се по досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура, потвърди окръжният прокурор Радослав Градев. Той обаче отказа да съобщи подробности.

Акцията се провежда в множество сгради на митниците в Русе, част от които се намират на територията на Дунав мост. Не е потвърдена информацията, че се издирва един от директорите в митницата, който е в неизвестност.