Акцията се провежда в множество сгради
Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” влязоха в Русенската митница. Работи се по досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура, потвърди окръжният прокурор Радослав Градев. Той обаче отказа да съобщи подробности.
Акцията се провежда в множество сгради на митниците в Русе, част от които се намират на територията на Дунав мост. Не е потвърдена информацията, че се издирва един от директорите в митницата, който е в неизвестност.
