Два сигнала за бомби - във френското и в американското посолство в София, са получени днес.

От пресцентъра на МВР съобщиха за NOVA, че сигналите са били проверени, а сградите претърсени. Не са открити взривни вещества. Впоследствие двете посолства са възобновили нормалната си работа. Сигналите са се оказали фалшиви.

По случаите са работили от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".