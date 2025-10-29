Снимка: iSrock
Сградите са били претърсени
Два сигнала за бомби - във френското и в американското посолство в София, са получени днес.
От пресцентъра на МВР съобщиха за NOVA, че сигналите са били проверени, а сградите претърсени. Не са открити взривни вещества. Впоследствие двете посолства са възобновили нормалната си работа. Сигналите са се оказали фалшиви.
Жена закъсня за полет, подаде фалшив сигнал за бомба на летището в София
По случаите са работили от Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".
