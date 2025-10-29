Условна присъда за кмета на Дупница Първан Дангов. Той е признат за виновен за отправяне на закани спрямо длъжностно лице. Първоинстанционният съд е наложил на подсъдимия наказание от 3 месеца „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок. Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест.

Според разследването на 15 март 2024 г. Дангов се обадил по телефона на временно изпълняващия длъжността началник на Районното управление на МВР в Дупница - Йордан Зарев.

Прокуратурата обвини кмета на Дупница Първан Дангов за заплаха

С агресивен тон той изразил възмущението във връзка с изпратени от него писма, с които се изисквали копия от документи на Община Дупница. Зарев обяснил, че действията са във връзка с разпореждане на прокуратурата и указания на наблюдаващия прокурор.

В отговор на това Дангов се заканил с престъпление срещу личността на длъжностното лице, както и срещу неговите близки. В следващите дни здравословното състояние на пострадалия се влошило, поради което той потърсил медицинска помощ.

