В сряда в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха певицата Есил Дюран, икономистът Димитър Манолов и архитектът Любо Георгиев.

♦ Първата тема е посветена на издръжката за живот на българските семейства. 2 785 лева са нужни месечно на тричленно семейство, за да покрива разходите си, сочат данните на КНСБ. Повишението е със 169 лева спрямо същия период на 2024 година.

♦ Втората тема в предаването е за количествата храна, които изхвърлят българите. По данни на Европейската комисия в ЕС всеки човек изхвърля средно 130 килограма храна годишно. На този фон у нас непълноценното хранене е сред основните рискове за здравето. Според изследването на ЕК ниската консумация на плодове и зеленчуци и високата консумация на захар и сол причиняват близо 18% от всички смъртни случаи в България за 2023 годината - това е най-високият дял в съюза.

Редактор: Цветина Петрова