Снимка: БТА
Според хората кризата с боклука се задълбочава
Жители на софийския квартал „Люлин“ излизат на протест. Причината е кризата с боклука, която продължава близо месец. Очаква се протестиращите да блокират движението на кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и „Петър Дертлиев“. Според хората кризата с боклука се задълбочава заради липсата на сметоизвозване.
Столичната община прекратява поръчката за сметопочистването на нови 3 района
До тук се стигна, след като договорите за сметопочистване на „Люлин“ и „Красно село“ изтекоха, а столичният кмет заяви, че няма да подпише договор на необосновано висока цена за сметоизвозване.
Според Ради Миланов, който е един от организаторите, обещанията не са били изпълнени. "Чухме лъжи и оправдания. Кофите преливат, през нощта е имало акция по събиране на боклуците с камиони от други райони. Целта е малко преди протеста да се позачисти, да ни замажат очите, но това не е дългосрочно решение, а за една нощ. Не вярваме на кмета, затова ще се съберем на протест. Ще дойдат хора, които искат да живеят в един чист град. Онлайн групи, приближени на ПП, започнаха атаки", каза той.Редактор: Калина Петкова
