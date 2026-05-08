Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха, че въздушната им отбрана е прихванала ракети и дронове, идващи от Иран, часове след като САЩ и Ислямската република си размениха огън и разклатиха крехкото примирие.

„Въздушната отбрана на ОАЕ в момента отблъсква атаки с ракети и дронове, идващи от Иран“, съобщи министерството на отбраната в X и добави, че звуци от прехващания са били чути „в различни части на страната“.

