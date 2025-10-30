Комисията за контрол над службите за сигурност отново не събрание кворум, за да изслуша и.ф. председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев и началника на Националната служба за охрана (НСО) ген.-майор Емил Тонев.

Като първа точка в дневния ред на комисията беше заложено изслушване на началника на НСО ген.-майор Емил Тонев относно това кои народни представители и на какво основание ползват охрана.

Деньо Денев не беше изслушан за пети пореден път от парламентарната комисия

Като втора точка членовете на комисията трябваше да изслуша и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев по следните въпроси: Какви са причините за водната криза в страната и последващите рискове за националната сигурност? Каква дейност осъществява групировката "КУБ" на територията на Република България и представлява ли тя заплаха за националната сигурност?

На заседанието дойдоха само Бойко Рашков от "Продължаваме Промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), Димитър Гюрев от "Възраждане" и Павлин Кръстев от "Алианс за права и свободи" (АПС).

Ротационен председател Златан Златанов от "Възраждане" даде 15 минути, в които членовете на комисията да се съберат, за да има кворум и да започнат работа по същество. Това не се случи и Златанов закри заседанието на комисията, като се извини на Тонев и Денев.

Редактор: Дарина Методиева