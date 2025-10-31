В истински кошмар се е превърнал животът на жителите на един от блоковете в Монтана. По думите им те са подложени на денонощен шум и неприятна миризма, идващи от апартамент, в който живеят множество кучета и котки. Същият проблем съществува и в къща на същите собственици. Хората твърдят, че положението е нетърпимо и търсят решение, за да върнат спокойствието си.

По информация на живеещите в блока в ж.к. „Пъстрина” кучетата не се извеждат навън. Не се знае колко на брой са животните.

Съседът от горния етаж разказа, че от имота на проблемното семейство се носи миризма на урина и изпражнения. Този отдолу каза, че около 23 ч., когато собствениците се прибирали, започвал шум от борба на животните.

Хората искат организации за защита на животните да се ангажират за случая, тъй като от години кучетата не са извеждани и според тях не се отглеждат хуманно.

