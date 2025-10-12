На фона на кризата с отпадъците в София, подобен проблем тревожи и жителите на Монтана. Голям жилищен блок в централната част на града е превърнат в истинско сметище заради безразборно изхвърляне на отпадъци.

Чаши, кенчета, салфетки, картонени подложки от пици и остатъци от храна – всичко това е разпиляно пред входа на сградата. По думите на местните, замърсяването идва основно от ученици от близката гимназия, които често се хранят пред блока, но не събират след себе си.

„Стават си, остават си боклуците, ето виждате кори, даже и пици имаше, оставени по парапетите“, разказва Веска Иванова, жителка на блока.

Проблемът обаче не е само естетически. Хранителните отпадъци са привлекли и нежелани гости – гризачи и насекоми.

„Лично аз убих плъх с краката си, защото скачаше върху мен да ме хапе… Имаше огромни мравки и хлебарки – чудо е!“, споделя Дешка Трифонова.

Според нея ситуацията е станала нетърпима, особено за възрастните хора, които трудно преминават през замърсените площи около входа.

„Имаме възрастни хора, които не могат и да слизат вече. Погледнете какво е тук – това е всеки ден“, допълва Веска Иванова.

От община Монтана напомнят, че съществува действаща наредба за изхвърляне на отпадъци само на определени места. Нарушителите подлежат на глоби от 150 до 1500 лева, в зависимост от нарушението.

„Предстои създаването на специален инспекторат, който ще има за цел превенция и контрол върху нерегламентираните сметища. Идеята е не само да се санкционира, но и да се образоват гражданите“, обясни Сашко Попов, главен експерт в отдел „Околна среда“ на общината.

Жителите на блока настояват най-накрая да бъде поставен контейнер или поне кофа за боклук, която редовно да се обслужва.

„Надежда има, но трябва да се започне от семейството – първо родителите да се превъзпитат, а после и децата“, казва Веска Иванова.

„Решението е просто – контейнер и редовно почистване“, допълва Дешка Трифонова.