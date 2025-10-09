Снимка: Стопкадър
„Софекострой” ще закупи допълнителна техника и да влезе активно в почистването в "Красно село" и "Люлин"
Кризата с боклука в София - водеща тема в четвъртък. От рано сутринта доброволци се събират в кварталите, за да помагат с разчистването на натрупаните край кофите боклуци. На терен вече работят и затворници с лек режим.
Въпреки че картината с боклука в "Красно село" и "Люлин" продължава да се повтаря, днес крачка към разрешаването на проблема беше направена - съветниците одобриха заем от 9 милиона лева за общинската фирма „Софекострой”. С тези пари дружеството трябва да купи допълнителна техника и да влезе активно в почистването на двата района.
СОС гласува 9 млн. лв. за "Софекострой"
От днес на терен вече помагат затворници от общежитието в Казичене. А за по-добра организация на доброволците от утре Общината организира пунктове, на които ще раздава ръкавици и чували. Така ще се работи и през уикенда.
Към купища с боклуци и тази сутрин тръгнаха доброволци.
„Наистина е трудно, но вярвам, че с обединение можем да се справим с тази криза”, посочи доброволец.
В помощ на кризата в „Красно село” се включиха и лишени от свобода от затвора в Казичене.
„Веднага се включихме, за да помогнем за кризата с боклука. Ако ни попитат отново, пак ще се присъединим”, каза затворник.
По-късно, на ключово заседание в Общинския съвет , започна обсъждането на доклада за финансиране на общинското дружество „Софекострой” с 9 милиона лева. Целта - купуване на техника, с която да обслужва „Красно село и Люлин”. С почти пълно мнозинство – общинските съветници гласуваха отпускането на парите.
„Ще се опитаме да осигурим допълнителна техника, но това е по-дълъг процес. Нека не се очакват чудеса от днес за утре. Говорим за специализирана техника, която тепърва ще се поръчва и купува”, уточни директорът на "Софекострой" ЕАД Даниел Йорданов.
Докато СОС одобри заема за боклука: Софиянци си купиха боклукчийски камиони (СНИМКИ)
Повече камиони означава и повече служители.
„Тук идва допълнителен проблем - знаете какъв е пазарът на труда в момента. Има нужда от допълнително време за набиране на персонал. Ако търся от чужбина, на работниците ще ми трябват поне 3-4 месеца, за да дойдат евентуално”, каза още Йорданов.
Столичната община продължава да разчита на помощ отвън – с техника от Ботевград, Елин Пелин, Благоевград и Панагюрище. Още преди да приключи гласуването на доклада, кметът Терзиев тръгна за среща с премиера Росен Желязков.
