Столичният общински съвет одобри заем от 9 млн.лв. от бюджета на София, които да бъдат пренасочени към общинското предприятие "Софекострой", за да дооборудва с техника и да може да обхване и кварталите „Люлин“ и „Красно село“.

Директорът на „Софекострой” Даниел Йорданов заяви, че ако се вземе друго решение - за наемане вместо закупуване на техника, ще се случи и това. Той коментира, че за осигуряването на оборудването е необходимо време, както и за наемане на допълнителен персонал.

Кризата с боклука в София: Затворници и доброволци се включиха в почистването

Йорданов обясни, че ще се прецени и каква техника трябва да се осигури, тъй като в отделните райони улиците са различни, което налага и обслужване от различни машини.

„Разглеждаме закупуването на всякакви варианти – стара, нова техника”, заяви той.

Борис Бонев от „Спаси София” обясни, че решението на СОС е средносрочно и дългосрочно, а не за текущата криза с боклука. Причината – сроковете за набавянето на техниката.

До 23 октомври Васил Терзиев трябва да предостави на Столичния съвет план за справяне с кризата с боклука, посочи общинският съветник.

Андрей Зографски от „Спаси София” напомни, че след три седмици изтичат още договори за сметосъбиране. "Още повече квартали ще останат без никаква услуга", допълни той.

Общинският съветник обясни, че Столична община към момента не разполага с нужния капацитет за зимно почистване. И допълни, че зам.-кметът по екология трябва да предложи междинно решение до момента, в който „Софекострой” успее да закупи нужната техника.

