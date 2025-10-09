Столичният общински съвет се събира на важно заседание. На него ще бъде разгледано предложението за заем - от бюджета на София към общинското дружество "Софекострой", така че то да се дооборудва с техника и да може да обхване и кварталите „Люлин“ и „Красно село“.

Едната предложена сума е за заем в размер на 9 млн. лева, а другата – за 3 млн. лв. След това се очаква да бъде стартирана нова обществена поръчка за избор на сметопочистваща фирма.

Кметовете на "Люлин" и Красно село": Има недостиг на техника, отпадъци се трупат край болници и детски градини

След екипите от доброволци, които помагат да се намали ефектът от кризата с боклука, подкрепа обещаха и от правосъдното министерство. В почистването се включват хора, лишени от свобода, както и екипи на „Гробищни паркове“ и служители на предприятието „Паркове и градини“.

Кметът на район Красно село Цвета Николаева заяви, че е направен график, по който лишените от свобода ще преминат на определени точки за събиране на едрогабаритен отпадък.

"Обстановката се подобрява, имаме допълнителна техника и нощни смени. Все още не е чисто, но продължаваме работа. Няколко часа след извозване на кофите те отново са пълни, за кратко е изчистено", обясни тя.

Лишените от свобода заявиха, че са приели с готовност да помогнат за разрешаване на кризата.

Живеещи в засегнатите от кризата с боклука квартали се организират всеки ден преди работа, за да почистят сметта, която кофите не могат да съберат. Те прибират боклука в чували и го транспортират до големите контейнери, поставени от общината.