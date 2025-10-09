Два камиона за боклук, закупени изцяло с дарения, ще се включат в усилията за справяне с кризата с отпадъците в София, а при нужда – и в други части на страната.

Кампанията на Фондация „Гората.бг“ успя само за няколко дни да събере 80 000 лв., с които бяха закупени два професионални камиона за извозване на отпадъци.

„Камионите още този петък ще пристигнат в София от Австрия и ще започнат незабавно да помагат. Те ще извозват десетки тонове боклуци всеки ден, а така ще пазят здравето и нормалната среда за стотици хиляди българи – хора като нас – млади, възрастни хора, деца“, написа в социалните мрежи създателят на инициативата Никола Рахнев.

По думите му, камионите, закупени на цена 51 600 лв. всеки, ще спестят над 100 000 лв. на данъкоплатците още през първия месец от работата си.

„По-важното е, че когато един ден кризата с боклука в София приключи, нашите камиони ще са готови да чистят незаконни сметища в цяла България и да помагат там, където е нужно, за да бъде по-чисто и по-добре за всички ни“, допълни Рахнев.

Публикацията на „Гората.бг“ предизвика вълна от положителни реакции и хиляди коментари в социалните мрежи. В един от тях Рахнев обобщи философията на инициативата с думите: „Различен свят не се гради от безразлични хора“.

