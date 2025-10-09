Втори пореден ден кризата с боклука в столицата е водеща тема в кулоарите на Народното събрание, предизвиквайки размяна на остри политически реплики. Основните политически сили влязоха в задочен спор за причините за проблема със сметоизвозването и възможните решения, като не липсваха и взаимни обвинения.

►Борисов към Терзиев: Защо плащахте на мафията?

Лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов, постави въпроса защо столичният кмет Васил Терзиев, след като твърди, че има мафия в третирането на отпадъците, не е прекратил по-рано договорите с частните фирми. Борисов заяви: "Тези, които казват, че има мафия, да отговорят първо на въпроса, ако две години са плащали на мафията, защо са плащали?". Той призова кмета Терзиев и общинските съветници да изпратят доброволци и дори затворници, за да се почисти София, като увери, че кметовете на ГЕРБ ще предоставят камиони, ако им бъдат поискани.

Асен Василев: Вместо да се помогне за кризата с боклука, прокуратурата пречи

►ПП-ДБ виждат политическа атака в действията на прокуратурата

От "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) видяха политическа атака в действията на прокуратурата, която е извикала на разпит заместник-кмета по екология и директора на завода за отпадъци. Асен Василев коментира, че "дуото по художествена гимнастика е минало към съчетанието с бухалки". Според него, след като Борисов е обещал да помага, прокуратурата е започнала да "помага", като вика на разпити хората, които организират почистването, за да им губи времето.

►Председателят на ПГ на ДПС, Делян Пеевски

Председателят на ПГ на ДПС, Делян Пеевски, от своя страна заяви, че с действията си Бойко Борисов всъщност спасява столичния кмет и опозицията. "Те не се борят с никаква мафия, те тук правят само бели, не знаят какво правят, а лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява.Те не могат без него, ако той не ги спасяваше всеки ден, те щяха да бъдат едни нормални граждани", каза Пеевски.

►БСП: Сметоизвозването да се поеме от общинско дружество

От БСП поискаха сметоизвозването да се поеме от общинско дружество, а не от частни фирми на концесия. Атанас Атанасов от "БСП - Обединена левица" припомни, че партията му е предупреждавала още по време на предизборната кампания, че градът ще бъде заринат с боклук, ако не се спрат концесиите. "Тогава от ПП-ДБ се смяха на този плакат, но сега всички го виждаме на улицата и вече не е толкова смешно", допълни той.