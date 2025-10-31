-
Коментар на Есил Дюран, Даниела Везиева и Людмил Илиев
Какво ще се промени, след като и държавата се пробуди за незаконните строежи по Черноморието? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” певицата Есил Дюран, икономистът Даниела Везиева и журналистът Людмил Илиев.
Втората тема:
В навечерието на Деня на будителите - вписва ли се, или не днешният Хелоуин в българския бит и култура?
