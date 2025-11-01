Уникалният бял таралеж на име Драго, открит в село Лакатник, се превърна от медийна атракция в обект на сериозен научен интерес. След като репортаж за него предизвика сензация не само в България, но и в страни като Германия, Испания и Холандия, учени от Българската академия на науките (БАН) се включиха в изследването на рядкото животно, за да документират неговата уникална мутация.

Тази популярност обаче привлича и вниманието на научните среди в България. Доцент Йордан Кошев от Института по биоразнообразие към БАН пристигна в Лакатник, за да изследва таралежа. "Ние проучваме биоразнообразието на България, изследваме всякакви видове животни. Аз съм специалист по бозайници", обясни доц. Кошев. Първото и най-важно уточнение, което той направи, е, че Драго не е албинос. "Очите му не са червени, в случая не е албинос, а се нарича леуцист".

Според учения тази мутация е изключително рядка. От прегледани над 5000 фотографии на този вид таралеж, са открити само три случая на такива светли екземпляри, като и трите са от България. "Имаме само един албинос в България и два леуциста досега сме намерили. Според мен може спокойно да направите асоциация с бялата лястовица, която носи щастие и късмет на хората. Така и тези таралежи дано да донесат щастие и късмет на района", допълни с усмивка доц. Кошев.

За да бъде документиран научно, Драго беше фотографиран в специална кутия с неутрален черен фон и мерителна линийка с цветове. "Това е специална кутия, за да елиминираме остатъчната светлина или отблясъка на слънцето и да разберем колко е бяло животното", обясни ученият.

Въпреки че е диво животно, Драго няма да бъде пуснат обратно в природата. Уникалният таралеж ще остане при нея, за да бъде в безопасност, докато продължава да бъде сензация не само за медиите, но и за науката.