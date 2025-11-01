Паркът за мечки в Белица вече е с нови двама обитатели. Две мечета пристигнаха от Украйна и вече имат своя нов уютен дом. Те са в отлично здраве и дори се очаква да сторят най-трудното за едно животно, извадено от естествената си среда - а именно да последват инстинктите си и да заспят зимен сън.

Това са Фрол и Фрося, мечките под номер 16 и 17 в парка за танцуващи мечки. След 40 часа път от Украйна те вече са тук, за да продължат живота си в най-благоприятната среда, която може да им бъде осигурена.

Фрол и Фрося са брат и сестра. На по седем години те вече са най-младите обитатели на парка в Белица. В последните 5 години са били настанени в парк за мечки в Украйна. Историята им като бебета обаче е тежка. Величка Тричкова от Парка за танцуващи мечки Белица разказва: "Те са намерени в хотел, и в този хотел е имало малка зоологическа градина, там са живели в абсолютно неподходящи условия, само отдолу бетон и отстрани решетки. През 2020 година собствениците помолват 4 лапи да помогнем на двете мечки и от 2020 година живеят в парка за мечки Домажир".

В Парка в Украйна обаче мечките станали много - цели 31. И затова се наложило за двама от обитателите да се намери нов дом. И така те се запътили на 40-часов преход със специализиран транспорт към Белица. Величка Тричкова допълва: "В момента двете мечки са в тази част, така наречената карантинна част, за да се адаптират, и в момента можем да кажем, че те се адаптират изключително добре, имат голям апетит, много обичат грозде, това, което забелязваме, че афинитет имат към гроздето, което е по-сладко, и това, което е интересно, е че предполагаме и очакваме всъщност да заспят зимен сън".

Засега двете мечки от Украйна няма да са в зоната за посетители, заради периода им на адаптация. В следващите седмици се очаква те да започнат да си набелязват места за бърлоги. Това, което прави впечатление, е че Фрол и Фрося са много общителни и любопитни.

Паркът за мечки ще работи до средата или до края на ноември. Всичко зависи от атмосферните условия и разбира се - кога ще се отдадат на зимен сън 17-те мечки. Случи ли се това, им е нужна тишина и спокойствие.

