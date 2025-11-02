Трима мотористи са в болница след катастрофа край село Елисейна. Инцидентът е станал на 1 ноември, съобщават от полицията във Враца. Водачите са с множество травми и фрактури по телата си и са транспортирани в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов" в София.

Катастрофата е станала около 15:28 часа на път II-16 след тунела на село Елисейна, в посока Лъкатник. Мотоциклет, управляван от 26-годишен мъж от Перник навлязъл в насрещното движение при десен завой и се блъснал почти челно с движещите се един след друг два мотора. Единият е бил управляван от 27-годишен, а вторият от 32-годишен мъж. И двамата са от София., съобщава кореспондентът на БТА във Враца Лиляна Рашкова.

Водачите и на трите мотоциклета са дали отрицателни проби за алкохол, уточняват от полицията.

