Мъж и жена са загинали при тежка катастрофа край тервелското село Оногур, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич.

Сигнал за инцидента е подаден на 2 ноември. Установено е, че кола се е ударила в канавка , а след това се е забила в крайпътно дърво. Вследствие на инцидента на място са загинали 45-годишна жена и 33-годишен мъж.

По случая е образувано досъдебно производство.

През март двама младежи загинаха от Тервел загинаха в катастрофа по пътя Добрич – Силистра.

Редактор: Ивайла Митева