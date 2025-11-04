Снимка: iStock, илюстративна
Шофьорът на специализирания автомобил е задържан за 24 часа
Пешеходец почина, след като е бил ударен от линейка в Симеоновград. Инцидентът станал около 10 часа във вторник.
64-годишен шофьор на специализиран автомобил е извършвал маневра на заден ход на площад пред Спешното отделение, когато блъснал 66-годишният пешеходец. Мъжът паднал и ударил главата си. Той е починал на път за болницата в Хасково.
Шофьорът на линейката е задържан за 24 часа. Дал е проба за кръвни изследвания.
