Пешеходец почина, след като е бил ударен от линейка в Симеоновград. Инцидентът станал около 10 часа във вторник.

64-годишен шофьор на специализиран автомобил е извършвал маневра на заден ход на площад пред Спешното отделение, когато блъснал 66-годишният пешеходец. Мъжът паднал и ударил главата си. Той е починал на път за болницата в Хасково.

Шофьорът на линейката е задържан за 24 часа. Дал е проба за кръвни изследвания.

Редактор: Станимира Шикова