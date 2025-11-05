37-годишна жена се нуждае от средства за високорискова операция в Германия. Росица Симеонова страда от тумор в лявата половина на шийния гръбначен мозък. Тя е от Благоевград, а проблемите й започват, когато започва да усеща болки в лявата ръка.

Росица Симеонова: “От доста време ме болеше, но понеже аз работя на бюро и си мислех, че това нещо се дължи от самата ми работа като маникюристка. Последваха кинезитерапия и ортопедия, но имаше много кратък ефект и след това се консултирах с невролог, който ми назначи ядрено-магнитен резонанс”, сподели Росица.

На ядрено-магнитния резонанс Росица отива спокойна, готова за рутинен преглед. Дори не подозира, че всичко в живота й ще се преобърне за секунди.

Зов за помощ: 16-годишно момиче от с. Изворско се нуждае от животоспасяваща операция в чужбина

“Предполагахме, че имам дискова, или нещо съвсем безобидно, след което се установи, че имам лезия в гръбначния мозък. Диагнозата беше кавернозна малформация. След посещение на доста неврохирурзи в България те потвърдиха тази диагноза, но имаше съмнение, затова се консултирах с доктор Майер от Германия. След повторен ядрено-магнитен резонанс се установи, че е тумор. Самата операция е доста сложна и деликатна, но той ми дава добри шансове за изход”, обясни тя.

Цената на операцията, която ще спаси живота на Росица, е 45 000 евро. Впоследствие ще е необходима и рехабилитация. С парите Росица и семейството й не разполагат.

Зов за помощ: Млад мъж от Смолян се нуждае от средства за лечение на множествена склероза

“Аз и моето семейство нямаме такива средства, затова се обръщам към всички хора и искам да благодаря много. Искам да благодаря на всички хора, които са зад мен, на семейството, на приятели, на близки, на съученици, на колеги, на абсолютно всички, искам да благодаря. Докторът ми каза колкото по-бързо, толкова по-добре. Това е в много деликатна зона и може да засегне нервни пътища, които са свързани към цялото тяло”, каза Росица.

До момента събраната сума за операцията е 18 хиляди лева. Всеки ден Росица се моли да получи шанс за възстановяването си.

“Обичам си много работата, контактите с хора, колежките, шефката, абсолютно всички. Просто животът може да се преобърне в един миг, страхът е огромен. Единствено и само се моля за здраве – и за близките ми хора. Мечтая си да дойде моментът, в който ще изляза от клиниката здрава.

Ако искате да помогнете на Росица, можете да го направите тук:

Банкова сметка: Фондация Павел Андреев

Банка: Allianz Bank

IBAN: BG43BUIN95611000740296

BIC: BUINBGSF

Основание: Росица Симеонова