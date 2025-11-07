Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 26-годишен мъж, шофирал след употреба на наркотици.

Днес в 01:10 ч.на бул. „Ботевградско шосе“ в гр. София обвиняемият бил спрян за проверка от полицейски служители. Те му направили полеви тест за наркотици, като пробата излязла положителна за метамфетамин. Мъжът отказал да се тества в болница.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 4 години и глоба.

Обвиняемият вече веднъж е осъждан за шофиране след употреба на наркотици. С постановление на наблюдаващ прокурор след днешното нарушение той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Редактор: Дарина Методиева