Българската народна банка, в изпълнение на дейностите си по информиране и публичност във връзка с въвеждането на еврото в Република България, подготви информационни видеоматериали, предназначени за запознаване на обществеността с дизайна на евромонетите с българска национална страна, които ще бъдат в обращение от 1 януари 2026 г., предаде vesti.bg .

Продажбата на стартовите комплекти с евромонетите с българска национална страна ще започне на 1 декември 2025 г., като:

БНБ ще продава стартови комплекти само на физически лица;

„Български пощи“ ЕАД ще продават стартови комплекти само на физически лица;

банките ще продават стартови комплекти на търговци и физически лица.

БНБ представи официално българските евромонети

►Цената на стартови комплект е:

20 лева за физически лица;

200 лева за юридически лица.

Подробна информация за стартовите комплекти (съдържание, условия и ред) се съдържа в Наредба № 46 от 31 юли 2025 г. за първоначално зареждане и подзареждане с евробанкноти, евромонети и стартови комплекти с евромонети.

►Стартови комплекти за физически лица

Стартовият комплект с евромонети за физически лица се състои от 42 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 10 евро и 23 цента, както е посочено в таблицата по-долу, и се продава на цена в размер на 20 (двадесет) лева за един стартов комплект:

Номинал Брой монети Обща стойност 2 евро 2 4.00 € 1 евро 2 2.00 € 50 цента 4 2.00 € 20 цента 5 1.00 € 10 цента 7 0.70 € 5 цента 6 0.30 € 2 цента 7 0.14 € 1 цент 9 0.09 € Общо: 42 10.23 €

Едно физическо лице ще може да закупи до два стартови комплекта наведнъж.

При покупка гражданите ще бъдат информирани, че всякакви оплаквания относно съдържанието на комплекта трябва да се правят веднага на място, като последващи жалби няма да бъдат разглеждани.

Ключово предупреждение е, че евромонетите от стартовите комплекти не могат да се използват като законно платежно средство преди официалната дата за въвеждане на еврото (1 януари 2026 г.).

В допълнение Българската народна банка организира обучения относно разпознаването на евробанкноти и евромонети по стандартите на Европейската централна банка за представители на Асоциацията на банките в България, „Български пощи“ ЕАД, Сдружението за модерна търговия и Националното сдружение на общините в Република България. Обученията са насочени за служители с потенциал да бъдат обучители, които впоследствие да отговарят за обучението на останалите служители в съответната организация.

За запознаване на широката общественост с формата и дизайна на българските евромонети може да използвате кратък видеоклип.

Относно разпознаването на българските евромонети при обучението на служители може да се използват визуализациите на изображенията и техническите им характеристики, публикувани в следния клип.

