Главният касиер на БНБ представи българските евромонети пред екип на NOVA. Стартовият пакет може да бъде закупен от 1 декември.



По страничния ръб на монетата на най-високия номинал от 2 евро е изписано „Боже, пази България” - надпис, използван на високите номинали от 1882 до 1943 г.

А монетата от 20 евроцента отново е със специфична форма - т.нар. испанско цвете.