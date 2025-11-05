Пред NOVA
-
Петър Чобанов: БНБ ще бъде пълноправен участник при вземането на решения за еврозоната
-
Зорница Русинова: Еврозоната предлага най-сигурната и стабилна среда за постигане на икономически просперитет
-
Зорница Русинова: Еврозоната ни дава сигурност и възможност за просперитет
-
„Челюсти”: Първият бюджет в евро и споровете за разходите в него
-
Желязков към Домбровскис: Всички системи в България са готови да работят с еврото
-
Росен Желязков: Готови сме да надградим сътрудничеството с германската икономика чрез реални проекти
Стартовият пакет може да бъде закупен от 1 декември
Главният касиер на БНБ представи българските евромонети пред екип на NOVA. Стартовият пакет може да бъде закупен от 1 декември.
По страничния ръб на монетата на най-високия номинал от 2 евро е изписано „Боже, пази България” - надпис, използван на високите номинали от 1882 до 1943 г.
А монетата от 20 евроцента отново е със специфична форма - т.нар. испанско цвете.
„Еврото-въпроси и отговори”: Как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети
Последвайте ни