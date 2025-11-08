Снимка: БГНЕС, архив
-
Доброволци преобразиха автобусна спирка във Варна, която стана хит в мрежата
-
Защо с валиден билет, гранична проверка и чекиран багаж Оля не успя да се качи в самолета?
-
Майката на изчезналата Стефани: Не е избягала, по-скоро си е тръгнала
-
„Дотам и обратно”: Приказното ждрелото на река Ябланица в Трънския край (ВИДЕО)
-
Спортни новини (07.11.2025 - късна)
-
Златанов: Правят се опити да се структурират канали за трафик на мигранти през Гърция. Няма да го позволим
Точно преди месец снегът изненада шофьорите
След изненадващата зима на "Петрохан" в началото на октомври, подготовката за истинския зимен сезон вече започна. В сила е въведено зимно поддържане, както на прохода "Петрохан", така и на високопланинските пътища в Монтанско.
Точно преди месец снегът изненада шофьорите на "Петрохан". Затова след снежния капан тогава, днес шофьорите имат едно на ум, когато минават през прохода.
Подобрява се обстановката в Монтанско, „Петрохан” е отворен за движение (СНИМКИ)
„Автомобилът е подготвен с всичко - с пожарогасител, аптечки, гуми и друго“, споделя шофьорът Йосиф.
„Трябва да имаме един чифт вериги при случай, че наистина има сняг и ни изненада, зимни гуми, чистачките да са на 6, светлините на 6 и музиката на 6“, каза Милен.
Фирмата, която отговаря за почистването на прохода "Петрохан", вече работи на 24-часови дежурства.
Зимните гуми са задължителни: Каква е обстановката по пътищата у нас
„На републикански път II- 81 техниката си е там, наличните материали са в съотношение от около 150 тона сол и над 300 тона пясък. Нужните количества, които са необходими на пътя при зимни условия, са осигурен. Дори имаме по- специализирана техника за по-тежки случаи, която да помага, ако нещо се случи", каза инж. Володя Вълов- директор на ОПУ- Монтана.
Остава и препоръката към всички шофьори.
„Проходът е висока част, над 1500 метра, абсолютно задължително е автомобилите да са подготвени за зимни условия, защото всичко се случва. Особено внимание да се обръща на гумите. Те трябва да са за зимни и най- важното е водачите да карат разумно и да не бързат. Това е проход, планина. Там трябва да се кара внимателно и спокойно", обясни Вълов.
Последвайте ни