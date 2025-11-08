След изненадващата зима на "Петрохан" в началото на октомври, подготовката за истинския зимен сезон вече започна. В сила е въведено зимно поддържане, както на прохода "Петрохан", така и на високопланинските пътища в Монтанско.

Точно преди месец снегът изненада шофьорите на "Петрохан". Затова след снежния капан тогава, днес шофьорите имат едно на ум, когато минават през прохода.

„Автомобилът е подготвен с всичко - с пожарогасител, аптечки, гуми и друго“, споделя шофьорът Йосиф.



„Трябва да имаме един чифт вериги при случай, че наистина има сняг и ни изненада, зимни гуми, чистачките да са на 6, светлините на 6 и музиката на 6“, каза Милен.



Фирмата, която отговаря за почистването на прохода "Петрохан", вече работи на 24-часови дежурства.

„На републикански път II- 81 техниката си е там, наличните материали са в съотношение от около 150 тона сол и над 300 тона пясък. Нужните количества, които са необходими на пътя при зимни условия, са осигурен. Дори имаме по- специализирана техника за по-тежки случаи, която да помага, ако нещо се случи", каза инж. Володя Вълов- директор на ОПУ- Монтана.

Остава и препоръката към всички шофьори.



„Проходът е висока част, над 1500 метра, абсолютно задължително е автомобилите да са подготвени за зимни условия, защото всичко се случва. Особено внимание да се обръща на гумите. Те трябва да са за зимни и най- важното е водачите да карат разумно и да не бързат. Това е проход, планина. Там трябва да се кара внимателно и спокойно", обясни Вълов.