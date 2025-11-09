20-годишната Стефани, която беше в неизвестност, вече е при семейството си. Момичето само е слязло снощи от Витоша, в района на Железница и Бистрица. Стефани е в добро здравословно състояние, показа лекарски преглед късно снощи. А в този час очакваме информация от полицията.

„На 6 ноември около 22:00 часа в районното беше подаден заявителският материал. Заявление от жена, че същия ден около 13:00 часа дъщеря ѝ, която е на 20 години, е излязла от домашния адрес и от тогава е в неизвестност, като не е взела никакви лични вещи, мобилен телефон или лични документи със себе си”, обясни пред журналисти директорът на 4 РУ Кристиян Тонев.

Директорът на ПСС за 20-годишната Стефани: Още ден можеше да издържи без храна при тези условия в планината

„Незабавно бяха предприети оперативни и издирвателни мероприятия, като бяха прегледани множество камери, вследствие на което успяхме да установим посоката на движение на момичето, а именно – към квартал „Бояна”, и по-късно успяхме да установим, че същия ден около 20:00 часа момичето е влязло в една от пътеките на Национален парк ВитошаНезабавно се свързахме с Планинската спасителна служба и със спасителната служба към Столична община, за да се предприемат издирвателни мероприятия в парк Витоша. На 7 и 8 бяха промедени мащабни операции на територията на парка, с с изключително голям брой жива сила, спасителни кучета, специално обучени, включително и техника. Бяха проверени няколко сигнала, че момичето е забелязано на различни места, които не се потвърдиха. На 8-ми около 19:00 часа се получи сигнал, че момичето е забелязано в село Железница. Незабавно бяха насочени няколко екипа на полицията”, обясни Тонев.

Пред полицията 20-годишната Стефани е казала, че през деня се е движела, а вечер е престоявала на безопасни места.

„Момичето е изключително подготвено, занимава се с планински преходи и познава много добре парк Витоша, което е позволило да се движи три дни без да спира, използвайки различни пътеки и заслони. Тя е била без храна, вода, лични документи и пари, но е издържала благодарение на подготовката си", каза Тонев.

„Причините са изключително лични и затова няма да ги споделя", каза Тонев. Той потвърди, че момичето е в добро физическо и психическо състояние. След преглед в районното, родителите ѝ са я прибрали.

„Никой не може да каже колко точно струва една такава спасителна операция. Можем само да извлечем статистика за изразходваните средства за автомобили, командировъчни и други, което обаче не означава нищо. Доброволният труд на планинските спасители и всички останали, които се притекоха на помощ, те бяха над 40 човека. Точна стойност никога не може да се каже и никога не сме искали да възстановим 100% от разходите, които правим”, каза директорът на Спасителната служба към БЧК.

Двамата благодариха за работата на екипите.

