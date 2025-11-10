В следващите 48 часа страната ни ще е под влияние на циклон с есенни дъждове. От запад на изток до вечерта валежите ще обхванат цялата страна. В южната половина на страната ще се развиват и гръмотевични процеси, а в планинската част на Южните Родопи има условия за акумулиране на по-значителни количества.



Ще продължи да вали през нощта и във вторник с тенденция във вторник към намаляване и спиране. Облачността ще се разкъса най-късно край морето. Ще се усили вятърът от Северозапад.



От сряда, в продължение на няколко дни, времето в Югоизточна Европа ще се определя от антициклон. Сутрините ще са мъгливи покрай водоемите, в низини и котловини, следобедите – слънчеви с лека облачност.





В понеделник термометрите ще достигнат кулминацията на настоящия по-топъл цикъл с дневни температури между 15 и 20 градуса, до 22 край морето и в югоизтока. От вторник нататък сутрин ще има условия за слана и мраз, в топлите часове градусите ще са в интервала 12-17, в края на седмицата – до към 19.



Седмицата от 17 ноември нататък ще е малко по-динамична. Още в първия ден се очертава рязко нахлуване на студен въздух от Север с увеличение на облачността, но с оскъден, локален валеж. Ако прогнозираната обстановка се запази – с разкъсването на облаците температурите ще паднат под нулата за 2-3 сутрини, а денем ще се движат в интервала 8-13 градуса.



Повишена вероятност за дъжд има около 20 ноември и после – към 24 ноември с развитието на циклони. Тези процеси ще са причина за пренос на по-топли въздушни маси и дневни температури около 20 градуса.