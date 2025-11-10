Млад шофьор се блъсна челно в автобус в Бургас в събота сутринта. 24-годишният водач заспал зад волана и се ударил в идващото насреща му превозно средство. Пътният инцидент е станал около 7.40 часа, когато вече било светло и имало добра видимост.

Шофьор пострада тежко при удар между кола и тир в Прохода на републиката

Мястото на катастрофата била улица "Индустриална". Зад волана на общинския автобус седял 48-годишен бургазлия, който не е пострадал.

С контузия на коремната стена и гръдния кош е младият шофьор, който е настанен за лечение в УМБАЛ-Бургас без опасност за живота.

Редактор: Цветина Петкова