27-годишен шофьор е тежко пострадал при катастрофа между колата му и тир в Прохода на Републиката. Инцидентът е станал тази сутрин между селата Мишеморков хан и Вонеща вода. Пробата му за алкохол е положителна.

По първоначална информация шофьорът на автомобила е изгубил контрол и се е ударил в идващия насреща тир с румънска регистрация. Водачът на лекия автомобил е бил затиснат в колата си с ампутирана след удара ръка. Откаран е болница. Пробата му за алкохол е положителна 0,8 промила.

Проходът на Републиката е затворен за следствени действия. Обэидът за леки автомобили е през прохода Шипка. Товарните изчакват на място.