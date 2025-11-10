Снимка: iStock
Миниатюрни модели на апарата за ядрено-магнитен резонанс подготвят децата за прегледа
Експерт за Черния петък: Планирайте, за да не ви излъжат с фалшиви промоции
Спортни новини (10.11.2025 - обедна)
Бъдещето на „Лукойл” у нас: Правомощията на особения управител и политическите дебати около рафинерията
Милен Велчев: Бюджетът е прахоснически, води ни към разруха
Проф. Веселин Методиев: 10 ноември е краят на едно зло – комунизмът рухна отвътре
Това сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
Цената на потребителската кошница с основни хранителни продукти се е увеличила с 2 лева тази седмица, достигайки 100 лева. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Според председателя на комисията Владимир Иванов по-високата цена на продуктите е сезонна и очаквана за есенно-зимния период.
При плодовете и зеленчуците се отчита повишаване на цената на тиквичките с 15 ст., както и на краставиците и гроздето. В същото време се наблюдава спад в цените на портокалите (с 15 ст.), доматите (с 12 ст.) и картофите (със 7 ст.).
Потребителската кошница поскъпва с 1 лев за седмица
Иванов потвърди ръста в общата стойност на потребителската кошница. Той обясни, че лев и няколко стотинки от това увеличение се дължи на портокалите, чиято цена се е задържала стабилна дълго време.
Председателят на ДКСБТ допълни, че подобен ръст е нормален за есенно-зимния период. „Винаги има повече търговски разходи, най-малкото те дърпат повече разходи за хладилна услуга“, коментира Иванов, обяснявайки сезонната динамика на цените на едро.Редактор: Мария Барабашка
