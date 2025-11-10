Цената на потребителската кошница с основни хранителни продукти се е увеличила с 2 лева тази седмица, достигайки 100 лева. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Според председателя на комисията Владимир Иванов по-високата цена на продуктите е сезонна и очаквана за есенно-зимния период.

При плодовете и зеленчуците се отчита повишаване на цената на тиквичките с 15 ст., както и на краставиците и гроздето. В същото време се наблюдава спад в цените на портокалите (с 15 ст.), доматите (с 12 ст.) и картофите (със 7 ст.).

Потребителската кошница поскъпва с 1 лев за седмица

Иванов потвърди ръста в общата стойност на потребителската кошница. Той обясни, че лев и няколко стотинки от това увеличение се дължи на портокалите, чиято цена се е задържала стабилна дълго време.

Председателят на ДКСБТ допълни, че подобен ръст е нормален за есенно-зимния период. „Винаги има повече търговски разходи, най-малкото те дърпат повече разходи за хладилна услуга“, коментира Иванов, обяснявайки сезонната динамика на цените на едро.

Редактор: Мария Барабашка