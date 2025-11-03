С лев по-скъпа е малката потребителска кошница тази седмица. Това отчитат от Държавната комисия по стокови борси и тържища. Така тя вече струва 98 лева. Експертите обясняват ръста с нормални пазарни процеси и сезонното потребление, а не със спекула.

За седмица осезаемо са поскъпнали доматите, краставиците и свинското месо. Поевтинели са зеленият пипер, лимоните и киселото мляко. На същата цена остават яйцата и фасулът.

„Последната седмица е характерна за сезона — не се забелязва нищо особено като пазарно движение. Потребителската кошница се е повишила с 1 лев — до стойност от 98 лева, при 97 лева за предходната седмица. Това е абсолютно характерно явление за сезона, в който се намираме. Имаме един пазар, който изцяло е зависим от пазарни фактори, от нормалния пазарен сблъсък между търсенето и предлагането. Така се формират ценовите равнища. Не наблюдаваме никакво външно влияние или изкривяване на пазара от такъв характер, нито бързи темпове на растеж. Не бива да има паника”, каза Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.