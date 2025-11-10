Заместник-кметът на Столична община по „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева внесе в Столичния общински съвет доклад за изменение на правилника за организацията и дейността на Общинското предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ (СПТО).

Предложението предвижда увеличаване на щатната численост на предприятието от 307 на 489 служители, както и разширяване на структурата и имуществото му, за да отговори на новите изисквания и натовареност в управлението на отпадъците в София.

„Кризата с отпадъците ясно показа, че когато градът има собствен капацитет, може да реагира бързо, ефективно и без да бъде изнудван. СПТО се доказа като гръбнак на общинската система – то овладя ситуацията в „Люлин“ и „Красно село“. Сега е моментът да гарантираме неговата устойчивост и да повишим капацитета му“, смята Бобчева.

През 2025 г. Столичното предприятие за третиране на отпадъци отчете най-добрите си резултати от създаването си. Приходите от продажба на рециклируеми материали достигнаха 1,75 млн. лв. – ръст от над 400% спрямо 2023 г. Производството на RDF гориво надхвърли 100 000 тона за година, което е със 70% повече спрямо предходната. Същевременно количеството депонирани отпадъци спадна до 7 107 тона през 2024 г., спрямо 90 000 тона година по-рано. Тези резултати показват реална ефективност и прозрачност в управлението на предприятието, както и потенциал за по-нататъшно развитие, отбелязват от СО.

Увеличаването на капацитета на СПТО е част от по-широката реформа на Столичната община за изграждане на устойчив, прозрачен и независим модел на управление на отпадъците. Целта е градът да разполага със собствен ресурс и експертиза, които гарантират ефективност, контрол и ограничаване до минимум на зависимостта от външни изпълнители.

Предложението ще бъде разгледано от Столичния общински съвет на 13 ноември.

Редактор: Цветина Петкова