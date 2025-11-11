Държавата има запаси от бензин за около 35 дни. Това заяви директорът на Държавния резерв Асен Асенов, цитиран от БТА. По думите му, страната ни държи още запаси от горива в чужбина, но те могат да бъдат доставени у нас за срок от 7 до 45 дни.

По закон всяка фирма, която внася или изнася горива трябва да остави 2% от продукцията си в Държавния резерв. За тази цел компанията трябва да разполага с лицензирани складове, в които да ги съхранява. Държавата също е нужно да има налични бази, в които да държи тези количества. Отново по закон, част от запасите се съхраняват в чужбина. По данни на шефа на Държавния резерв Асен Асенов, цитиран от БТА, страната ни има количества в Италия, Нидерландия, Унгария, Словакия, Гърция и Румъния.

Председателят на Държавния резерв: Има достатъчно запаси на горива

Около 80% от резерва се осигурява от „Лукойл”, а три от компаниите отказват да отделят част от продукцията си за резерва, сочат данните на агенцията.

По-късно през деня една от фирмите в писмена позиция заяви, че у нас липсват достатъчно складове, а вносителите са натоварени с огромни финансови и административни тежести за съхранението на резерва. Според тях законът сега давал условия за пълен контрол от една доминираща структура. И затова призовават за спешни законодателни промени.

Енергийният министър увери: България има гарантирани количества горива до края на годината

„Има достатъчно горива в резерв и има достатъчно много източници, от които може да се внася и суровият петрол. Този суров петрол би трябвало да може да се обработва, независимо откъде идва за „Нефтохим”-а в Бургас”, каза вицепремиерът Гроздан Караджов.

„Спокоен съм, че няма да има проблем с тези 90-дневни запаси. 2%, ако ги сметнем, не са 5 дни, а 2 дни. Първо са скъпи, второ е много трудно се узаконят тези помещения, за да се изградят. И няма толкова складови наличности в страната, за да може да се покрие складовият резерв. Пак казвам - ако една компания е по-голяма и внася повече горива на пазара, не може да поеме капацитета. Тя трябва да държи само държавен резерв през цялото време и не може да функционира”, каза Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.