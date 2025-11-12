Момиче на 11 години е било блъснато от трамвай на ул. "Граф Игнатиев", площад "Славейков", в София днес. Детето е било на велосипед. То е откарано в детска противошокова зала в болница "Пирогов", като се правят нужните изследвания и се уточнява състоянието му. По информация на СДВР момичето няма тежки последствия след инцидента.

При инцидента то е било придружавано от възрастен, каза на брифинг в общината зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев, съобщи БТА. По думите му на път за "Пирогов" детето е било контактно.

Снимка: БГНЕС

Прегледана е и 51-годишната ватманка, която е получила остро нервно разстройство.

Снимка: БГНЕС

Сигналът е получен в 13:35 ч. в Спешна помощ. На място има полицейски екипи.

Движението в района не е спряно.