Предстои утре общинският съвет в София да гласува промени в правилата за платено паркиране. Предлага се разширяване и поскъпване на зоните, както и ограничаване на служебните абонаменти. Сред предложенията е и електрическите автомобили вече да не ползват привилегията да паркират безплатно. Идеята е част от събраните допълнителни приходи да послужат за подобряване на градския транспорт, изграждане на паркинги и за инвестиции в кварталите с платено паркиране.

Дали по-скъпите зони ще накарат хората да слязат от колите, да се ограничат ли служебните абонаменти и трябва ли паркирането на електромобили да стане платено? Темата коментираха в предаването „Пресечна точка” актрисата Йоана Буковска, вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов и предприемачът Зафир Зарков.

Втората тема в предаването е за предимствата, но и рисковете, които носи допитването до изкуствения интелект. За да избегне евентуални съдебни искове от потърпевши, компанията-майка забрани на chatgpt да дава правни съвети, да поставя диагнози и да назначава лечение. Функцията му вече ще бъде изцяло да информира, но не и да предлага решения. Въпреки ограниченията обаче, едно е сигурно изкуственият интелект променя света, в който живеем. 60 процента от работните места в развитите икономики ще бъдат засегнати от него в следващите години, прогнозира управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева и го сравни с цунами, което удря пазара на труда, независимо дали сме подготвени, или не.