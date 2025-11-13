26-годишният румънски гражданин Страте Чиприян остава за постоянно в ареста, след като Апелативният съд в Бургас потвърди най-тежката мярка за неотклонение. Решението идва седмица, след като и Окръжният съд постанови задържане под стража за шофьора, който самокатастрофира, докато бягаше от екипи на „Гранична полиция“.

Инцидентът стана на 6 ноември, когато румънският гражданин не спрял на подаден сигнал от граничен патрул в района на Приморско. Последвала гонка, която завърши трагично - колата се преобърна и падна в езерото Вая. При катастрофата загинаха шестима от деветимата нелегално превозвани в автомобила мигранти от Афганистан, а други трима бяха ранени.