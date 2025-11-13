Второ заседание на Тристранния съвет за Бюджет 2026 се проваля заради несъгласието на работодателските организации да приемат по-високата пенсионна вноска, ръста на максималния осигурителен доход и скока на минималната работна заплата.

Икономистите са категорични, че харченето над прага е опасна тенденция, но управляващите искат да изпълняват всички искания, а правителството е склонно да задлъжнее, но не и да се клати под улично недоволство. Каква политика се крие в сметките на държавата? Гости в „Челюсти” по темата бяха политическият анализатор Георги Харизанов и журналистът Александър Симов.

Според Харизанов, когато недоволни са работодателите, създаващите, инвестиращите, това е проблем, защото именно те пълнят бюджета. Той нарече тяхното поведение и послание чисто символно, а асиметричното увеличение на доходите в бюджетната сфера според него дразни хората. Анализаторът подчерта, че всяка генерализация е грешна и не може да се каже, че всички държавни служители са лоши. Георги Харизанов обясни, че образът на „лелката зад гишето” най-много дразни хората. Реформи и оптимизация на администрацията не са популярно решение в управленските среди.

„Не може да имаме подреден и лъскав бюджет и не е проблемът в партньорите на ГЕРБ. Влизайки в клуба на богатите, не можем да спестяваме, а доходите трябва да растат. Големият проблем не е в увеличените заплати на полицаите, а тяхната нефункционалност. Твърде раздута администрация, малко действащи полицаи. Не може обаче да има общо сатанизиране на хората, които работят в тези сектори”, изрази позицията си Александър Симов.

