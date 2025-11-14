Жители на град Славяново, Община Плевенско, сигнализират за токови удари, които предизвикват истински "шок" в домовете им. Хората се оплакват, че спадовете в напрежението увреждат електроуредите им, а на шега казват, че усещането е все едно се намират в дискотека.

Жена от града обясни в "Здравей, България", че наскоро се наложило да си купи нова пералня, след като старата изгоряла заради токов удар. Други нейни съграждани подчертаха, че "гърмят" и климатици, телевизори и фризери.

"Баща ми е неподвижен и леглото му е с дистанционен механизъм. След работата му с рехабилитатор и спиране на тока, той е оставал с часове в неудобна позиция, тъй като леглото не може да оперира без електричество", споделя млада жена, която се грижи за болния си баща. По думите ѝ решението в подобни случаи е да се позвъни на техник, който да дойде и да разкачи захранването, за да може болният да бъде настанен удобно.

"От три години мислят, че съм шеф на енергото. Не мога да си върша работата, тъй като всеки ме пита защо няма ток. Писах писма до омбудсман и до къде ли не. Никой обаче не иска да поеме отговорност. Проблемът е, че няма и вода, защото при спиране на електрозахранването гаснат помпите", заяви кметът на Славяново Румен Моцев.

Жители на Коиловци също се оплакаха от проблеми с тока.

От енергото заявяват, че за да се извършват безопасно ремонтни дейности, е необходимо електропроводът да бъде обезопасен, което пък налага временни прекъсвания. Дружеството призовава клиентите към търпение и разбиране.

Други причини за прекъсванията на електрозахранването в Славяново са неблагоприятните метеорологични явления като бури, силен вятър и други. Регистрирани са и сблъсъци на птици с проводниците, както и повреди по съоръжения, които не са собственост на електроразпределителното дружество.

"По договора за присъединяване „Артекс Инженеринг” се е ангажирала да изгради и въведе в експлоатация необходимите съоръжения. За да се финализира процедурата, всички те трябва да бъдат изградени, въведени в експлоатация и придобити от електроразпределителното дружество. На този етап в дружеството не са предоставени всички необходими документи за финализиране на процедурата по присъединяване от страната, която по договорни отношения има задължение за това, а именно "Артекс Инженеринг", гласи още официалната позиция на енергото.

