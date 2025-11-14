Инсталация за безплатна безалкохолна бира в София насочва вниманието към отговорното шофиране. Проектът носи името „КРАЙпът“ и е част от 17-то издание на кампанията на „Каменица“ АД „Алкохолът е лош шофьор“. Съоръжението се намира на ниво 0 в Sofia Ring Mall и цели да провокира обществения разговор за отговорната консумация на алкохол и безопасното поведение на пътя.

Целта на компанията е чрез силни послания, обединени под мотото „Оправданията не стигат далече“, чрез инсталацията да се противопостави на опасната самоувереност на пияното шофиране, която често води до трагични инциденти на пътя.

Чрез интеракцията си с „КРАЙпът“ потребителите ще могат да покажат избора, който правят всеки ден – да шофират или не след употреба на алкохол – като натиснат един от двата бутона на инсталацията.

Техният избор ще ги отведе до един от двата резултата – поощрение с безалкохолна „Каменица“ (до изчерпване на количествата, б.р.) за избралите отговорното поведение, а за призналите, че карат пили – храна за размисъл с провокация. Тя идва под формата на специално създаден за кампанията деформиран празен кен, който визуално напомня катастрофирал автомобил.

Всеки кен от кампанията е брандиран с различни оправдания, които често водачите използват пред себе си и околните, за да си позволят да седнат зад волана след употреба на алкохол: „Пил съм, ама карай“. „Нищо ми няма“, „Ей го къде е.“, „Няма какво да стане“ и др. Колекцията от кенове с оправдания „оживява“ и в дигитална кампания в профилите на „Алкохолът е лош шофьор“ във Facebook и в Instagram.

Тазгодишното издание на "Алкохолът е лош шофьор" се реализира в партньорство с Главна дирекция "Национална полиция" и отдел "Пътна полиция", Български червен кръст Sofia Ring Mall, Съюза на българските автомобилисти, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", Българска асоциация на пострадали при катастрофи, OMV, Мегапарк и MOTO-PFOHE.

