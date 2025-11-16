Как се изминават 120 км за 24 по-малко от часа и коя е мисията която стои зад това бягане?

В „Историите на Мария Йотова“ ултрамаратонецът Кирил Николов – Дизела разказва за своята нова мисия – възраждането на забравения планински маршрут от Връшка чука до връх Ком, преминаващ по старата българо-сръбска граница. Маршрут, който някога е бил недостъпен, а днес открива пред очите му дива природа, историите на Желязната завеса и неподправената красота на Стара планина.

За търсачите на силни усещания: Фестивалът "Дни на предизвикателствата" на 20 години

В началото на разговора Дизела припомня, че корените на българския туризъм водят далеч назад:

„Алеко всъщност е бащата на туризма в България. Преди 130 години се основава Българският туристически съюз с едно организирано изкачване на Черни връх“.

Той разказва и за Павел Делирадев – пионер на Ком-Емине: „В пътеписите си Делирадев обяснява, че за него маршрутът се осакатява, когато започва от Ком, защото най-красивата част – от Връшка чука до Ком – тогава е била гранична зона и не е можело да се ходи там“.

Днес Дизела поема предизвикателството да върне към живот точно тази част. „След това идва Желязната завеса – физическата граница, която разделя Европа. Заради нея районът остава изключително див и непристъпен“.

Рекорд в Пирин: Никола Калистрин прекоси със ски 30 върха за под десет часа

Той обяснява, че трасето не е имало туристически път и се гради тепърва: „Използват се старите обходни гранични маршрути на граничарите. Реално маршрутът сега се прави“.

Поводът да предприеме новото си приключение е и личен: „Навършват се точно 10 години откакто избягах Ком-Емине и поставих рекорда през 2015 г. Заснехме и филм, за да може повече хора да видят, че има една дива, красива, непозната част от Стара планина“.

Повече гледайте във видеото.