Юбилейното 20-о издание на събитието прави ретроспекция на две десетилетия екстремни спортове, приключения и вдъхновяващи каузи

Фестивалът за екстремни спортове и приключения "Дни на предизвикателствата" отбелязва своята 20-годишнина. Събитието, което събира най-добрите български катерачи, байкъри, трейл рънъри, каякари, парапланеристи и други експерти по адреналина, тази година се завръща към корените си с мащабна ретроспекция, за да покаже еволюцията на приключенския дух в България.

"Идеята беше да има едно събитие в София, което да е по-достъпно и да покаже на българската публика какво се е случило през годината в България с екстремните спортове", разказва организаторът на фестивала Момчил Дамянов в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS. Тази основна концепция, заложена преди 20 години, остава непроменена и днес. След като през годините събитието се е провеждало на различни места, за юбилейното си издание то се завръща там, където всичко е започнало - в Дома на киното.

През тези две десетилетия фестивалът се е превърнал в огледало на развитието на екстремните спортове у нас. Кирил Николов-Дизела, състезател по планинско бягане, си спомня: "Преди 20 години бяхме шепа хора, които си бягахме там по планините, наистина се познавахме всичките". Днес картината е коренно различна. "От преди десетина-дванайсет години започна едно постепенно нарастване на броя на хората, които участват на състезания по бягане в планината. На доста състезания в България има по над 1000 участника", допълва той. 

Един от най-вълнуващите и символични моменти в историята на фестивала, според Момчил Дамянов, е свързан с алпиниста Боян Петров. "Той всяка година е бил част от фестивала. За мен това ще остане символът", споделя организаторът.

Тазгодишното издание на "Дни на предизвикателствата" отново ще предложи пъстра смесица от всички екстремни спортове. Паралелно с това, фестивалът продължава да подкрепя и важни каузи. На третия ден от събитието ще бъдат представени Асоциацията на доброволците в България и организацията "Тийн лавинистика", която обучава млади хора за опасностите от лавини. Планинската спасителна служба също ще получи трибуна, за да отправи своите предупреждения за настъпващия зимен сезон.

