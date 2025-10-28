Кадър:"Ройтерс"
Събитието се провежда във военната база "Йънгсфийлд"
Стотици хвърчила се издигнаха в небето над Кейптаун, в Южна Африка, превръщайки военната база "Йънгсфийлд" в платно от цветове и надежда.
Въздушна феерия: Десетки балони се извисиха в небето над Катар (ВИДЕО)
Освен зрелище Международният фестивал на хвърчилата в Кейптаун донесе и по-дълбоко послание – че психичното здраве е важно. Ежегодното събитие, което се проведе за 31-ви път, използва универсалната радост от пускането на хвърчила, за да обърне внимание на предизвикателствата и смелостта на хората, живеещи с психични проблеми.
