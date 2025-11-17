Метеоритният поток Леониди ще достигне своя пик на активност тази вечер. Той се наблюдава всяка година през ноември. В България явлението ще може на бъде видяно около 20 часа, посочва изданието „Гид на любителя астроном 2025” на Катедра „Астрономия” към Физическия факултет на Софийския университет.

Леонидите са известни с високоскоростните си метеори, които могат да се движат с около 70 километра в секунда. При идеални условия почитателите на небесните спектакли могат да наблюдават до 15 падащи звезди на час от метеорния поток Леониди. Потоците обикновено са най-видими между полунощ и преди разсъмване. Привидната точка, от която те се появяват, се намира в съзвездието Лъв, откъдето произлиза и наименованието им.

Леонидите, чието родителско тяло е кометата 55P Темпъл-Тътъл, са част от най-старите известни метеорни потоци, както и едни от най-бързите. Поради тази причина е трудно да бъдат проследени ефективно с бинокли и телескопи.

Редактор: Петър Иванов