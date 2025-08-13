Снимка: iStock
-
Метеорният дъжд продължава до 23 август
Метеорният дъжд Персеиди достигна своя връх във вторник вечерта. Въпреки че продължава до 23 август, пиковият момент беше най-добрата възможност да се видят най-много метеори.
От НАСА обясниха, че са се виждали само най-големите метеори, защото Луната все още била ярка след пълнолунието на 9-и август. През предишни години метеорният дъжд Персеиди е произвеждал около 40 до 50 видими метеора на час, а сега те бяха едва около 10 до 20 метеора на час.
Метеорит, ударил къща в САЩ, се оказа по-стар от ЗемятаРедактор: Станимира Шикова
