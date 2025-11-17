Откриха първото в България зоокафе и експозицията „Африка и Австралия” към Природонаучния музей в Пловдив. Експозицията и зоокафе „Lion” се намират в бившата бирария до Природонаучния музей.

Сред експонатите, които могат да се видят в залата, са черна антилопа, птицечовка, коала, африкански бивол, гепард и други. „Природонаучният музей продължава да се разраства, а с новия модул, който е съчетание от първото в България зоокафе и експозиция, се стараем да създаваме преживявания за децата и родителите”, каза директорът на музея Огнян Тодоров.

В кафенето посетителите ще могат да пият шест вида африканско кафе и чай.

„В последните години Природонаучният музей се разрасна и е един от най-посещаваните музеи с приход от близо 1 млн. лв. В рамките на тази седмица ще открием още две експозиции – в Археологическия и в Етнографския музеи, което е доказателство, че Пловдив се развива”, заяви кметът на града Костадин Димитров, цитиран от кореспондента на БТА в града под тепетата Таня Благова.

