След излизането си от болница, главният архитект на София Богдана Панайотова поиска разговор на четири очи с кмета на столицата Васил Терзиев, за да разбере какви са мотивите му да поиска оставката ѝ. Тя не изключи възможността да е засегнала нечии интереси. Панайотова остава категорична, че няма намерение да напусне поста си.

В отговор до NOVA Васил Терзиев написа, че остава на същата позиция. Той поиска оставката на Панайотова в началото на ноември, като обяви, че с нея имат различни виждания как трябва да бъде организирана работата и каква трябва да бъде ролята на главния архитект.

Защо Съюзът на архитектите реагира остро срещу предлагани промени от кмета на София Васил Терзиев

„Никога не съм чула от него или не съм усетила да ми е искано обяснение за нещо, което съм направила, или постъпила неправилно, или спряла, или разрешила нещо. Аз единствено си отстоявах за една минимална численост, която да остане в звеното на главния архитект, за да може да изпълнява някаква дейност по Закона за устройството на територията и да може да се изпълни работата в истинския мащаб”, заяви главният архитект на София.

Редактор: Петър Иванов