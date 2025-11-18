Неправоспособен водач на 25 години предизвика катастрофа с друг автомобил в добричкото село Кардам, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Пътнотранспортното произшествие станало в нощта на вторник около 02:15 часа. Установено е, че лек автомобил не спрял на знак "Стоп" и блъснал движеща се по път с предимство кола, след което напуснал местопроизшествието.

Тежка катастрофа на АМ "Тракия", има загинали (ВИДЕО+СНИМКИ)

Полицаите установили в добричкото село Чернооково автомобила и водача, който бил неправоспособен мъж на 25 години. При извършена проверка за употреба на алкохол, цифровата индикация отчела наличието на 2,18 промила.

Автомобилът е иззет. Водачът е задържан за срок до 24 часа в Районното управление на МВР в Генерал Тошево.

Редактор: Цветина Петкова