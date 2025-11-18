Инцидентите с коли на НСО – кой е виновен? По темата в студиото на "Челюсти" мнения сблъскаха бивш вицепремиер и председател на ВМРО Красимир Каракачанов и бившият шеф на КАТ - София Тенчо Тенев.

"В Закона за движение по пътищата е упоменато, че когато има кортеж или линейка на "Бърза помощ", която превозва пострадал, на когото трябва да се спаси животът - трябва винаги да осигуряваме предимство", обясни Тенев.

Но подчерта, че има пропуски от страна на полицията, която придружава кортежите на официални лица у нас.

Спор за поведението на НСО след клипа с кортежа: Експерти виждат вина и от двете страни

"Като вицепремиер и министър на отбраната отказах охрана. Не смятам, че имам нужда от нея. Не смятам, че това, в което се превърна НСО, е правилно. За четири години като вицепремиер - ползвах кола от Министерството на отбраната. Нямаше ескорти, нямаше лампи, нямаше придружаващи коли. Някой стрелял ли е по мен, убили ли са ме, нападнали ли са ме?", попита Каракачанов.

Целия разговор гледайте във видеото.